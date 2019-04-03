بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره في أحدث أفلامه "خيال ماَته" مع أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: بهاء حجازي

أعلن الفنان بيومي فؤاد عن مشاركته في فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، المقرر بدء تصويره خلال الأيام القادمة.

وقال بيومي فؤاد إنه يقدم في "خيال مآتة" شخصية متعددة الكاراكترات المهنية فنجده سفرجيًا، وميكانيكيًا، وجناينيًا... وغيرها من المهن الوظيفية، وذلك بخلاف مدى قوة العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالفنان أحمد حلمي، فيعد من أقرب الشخصيات إلي قلبه.

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وأضاف "فؤاد" أن أحداث فيلم "خيال مآتة" تدور في إطار كوميدي لايت واجتماعي بمنظور وفكر جديد ولم يقدم من قبل.

"خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وحسن حسني ولطفي لبيب وعبدالرحمن أبوزهرة، من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.

يُذكر أن بيومي فؤاد يشارك في عدة أعمال في رمضان القادم كضيف شرف، فيشارك في مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمي والمخرج أحمد الجندي، ومسلسل "من أول نظرة "للنجمة دنيا سمير غانم والمخرج خالد الحلفاوي، ومسلسل "اللعبة" لهشام ماجد وشيكو والمخرج معتز التوني.