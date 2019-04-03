بعد تدخل وزيرة الثقافة.. نقل الموسيقار فتحي الخميسي لمستشفى المعادي العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يخضع الموسيقار فتحي الخميسي للعلاج حاليا في قسم الحالات الحرجة بمستشفى المعادي العسكري، عقب تدخل وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، لمتابعة حالته، عقب الحادث الذي تعرض له الأحد الماضي.

وأصيب الدكتور فتحي الخميسى، أستاذ علوم الموسيقى فى أكاديمية الفنون، الأحد الماضي، فى حادث سيارة خلال عودته من الإسكندرية، عقب مشاركته فى احتفالية، أقامها أتيليه الإسكندرية عن سيد درويش.

وأسفر الحادث عن إصابة الخميسي، بكسر فى الجمجمة، وتم نقله وقتها إلى مستشفى كفافي بـ6 أكتوبر لتلقي العلاج.

يذكر أن الخميسي قدم الموسيقى التصويرية لعدة أفلام منها "ست الستات" و"عائلات محترمة".