محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
يخضع الموسيقار فتحي الخميسي للعلاج حاليا في قسم الحالات الحرجة بمستشفى المعادي العسكري، عقب تدخل وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، لمتابعة حالته، عقب الحادث الذي تعرض له الأحد الماضي.
وأصيب الدكتور فتحي الخميسى، أستاذ علوم الموسيقى فى أكاديمية الفنون، الأحد الماضي، فى حادث سيارة خلال عودته من الإسكندرية، عقب مشاركته فى احتفالية، أقامها أتيليه الإسكندرية عن سيد درويش.
وأسفر الحادث عن إصابة الخميسي، بكسر فى الجمجمة، وتم نقله وقتها إلى مستشفى كفافي بـ6 أكتوبر لتلقي العلاج.
يذكر أن الخميسي قدم الموسيقى التصويرية لعدة أفلام منها "ست الستات" و"عائلات محترمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدخل وزيرة الثقافة.. نقل الموسيقار فتحي الخميسي لمستشفى المعادي العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.