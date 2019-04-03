نجم مسرح مصر: لو الزمالك خسر هنضحك ضحك للركب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان مصطفى بسيط، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري. وكتب بسبط: "هو الصراحة هنضحك ضحك لو الزمالك خسر النهاردة، ضحك للركب وعادى بعد كده ما نخدش إحنا الدورى بس نتبسط، الزمالك وسموحة قمة نارية بقيادة حسام حسن". يُذكر أن الزمالك يلتقى سموحة مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.

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