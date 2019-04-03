4 شخصيات لـ"رالانا" في أحدث كليباتها "نحتاج للحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

انتهت المطربة السويدية من أصل فلسطيني رالانا من تصوير كليب جديد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "نحتاج للحب" . تعاونت رالانا في الكليب مع المخرج بلا-جي صاحب شركة "فلوريدا فيلم هاوس" و مدير التصوير الشهير فيلي فلاي بوي.

تصوير الكليب استغرق يومان ومن المقرر عرضه بالتزامن مع إصدارها لألبومها الجديد خلال الصيف المقبل

رالانا أكدت أن الأغنية ترصد لحالات إنسانية واقعية وقالت : إنها تظهر في الأغنية بأربعة شخصيات مختلفة كل شخصية منها تجسيد لنموذج من بين فتيات الجيل الحالي

موضحة ان كل شخصية تطلبت عند تجسيدها لوك خاص بها و انها حرصت علي استخدام الألوان الصاخبة في أكثر من شخصية للتعبير عنها

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وتابعت: كلمات الأغنية و مشاهدها المصورة يؤكدان على إننا جميعا رغم كل الاختلافات فيما بيننا "نحتاج للحب"

. قام بكتابة الأغنية الكاتب والملحن السويدي بيتر سيدين ووزعها الصربي "الكسندر ماركوفيش "داني سوند" ومن انتاج إكسيلانسي ريكوردز .

كلمات الاغنية تقول: إذا حصلت على الحب فأنت حصلت على كل شيء وحصلت على الحياة"