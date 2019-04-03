محمد قماح يطرح ألبومه الجديد "ليالي زمان"

طرح الفنان محمد قماح، ألبومه الجديد "ليالي زمان" بشكل رسمي عبر يوتيوب ، ويضم الألبوم 8 أغان متنوعة بين جميع انواع الموسيقي والتي ترضي جميع الأذواق والأعمار ويحتوي الألبوم علي العديد من المفاجآت التي حرص قماح علي تواجدها في الألبوم الجديد.
والأغاني التي يتضمنها الألبوم هي:
1- "ليالي زمان" وهي من كلمات أحمد علاءالدين وألحان محمد قماح ومن توزيع ZOOM ومحمد قماح وجيتار أحمد شعبان.
٢- "حبيبي " وهي من كلمات عمر الجنيني وألحان وتوزيع محمد قماح وجيتار أحمد شعبان.
٣- "يرجع تاني " من كلمات نورهان البغدادي وألحان محمد قماح وتوزيع ZOOM.
٤ -"تاه" من كلمات وائل
٥-"اتمنى اطير" ومن كلمات ابراهيم الدرواني والحان وتوزيع محمد قماح.
٦- "ميتبكيش عليه" من كلمات نورهان البغدادي وألحان وتوزيع ZOOM.
٧- "أنا خنتك" من كلمات نورهان البغدادي وألحان محمد قماح وتوزيع ZOOM.
٨-"الله يسهله بيكي" من كلمات رامي نور وألحان تيام طارق وتوزيع ZOOM وجيتار أحمد شعبان.
يذكر أن كان "قماح" قد صور أغنية "ليالي زمان" مع المخرج أسامة بركات والفنانة سارة نخلة.
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