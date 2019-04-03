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مصطفي بسيط : لو الزمالك خسر هنضحك ضحك للركب

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نشر الفنان مصطفى بسيط، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، تدوينه علق بها على مباراة الزمالك وسموحة اليوم في .

 

كاتبًا: "هو الصراحة هنضحك ضحك لو الزمالك خسر النهاردة، ضحك للركب و عادى بعد كده ما نخدش احنا الدورى بس

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نتبسط، الزمالك وسموحة قمة نارية بقيادة حسام حسن".

 

يُذكر أن الزمالك يلتقى سموحة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.

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