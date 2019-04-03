مصطفي بسيط : لو الزمالك خسر هنضحك ضحك للركب

نشر الفنان مصطفى بسيط، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، تدوينه علق بها على مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري.
كاتبًا: "هو الصراحة هنضحك ضحك لو الزمالك خسر النهاردة، ضحك للركب و عادى بعد كده ما نخدش احنا الدورى بس
يُذكر أن الزمالك يلتقى سموحة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.
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