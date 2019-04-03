إذاعة الأغاني تحتفل بعيد ميلاد علي الحجار

تحتفل إذاعة الأغاني، غدا الخميس، بميلاد المطرب على الحجار بإذاعة مجموعة كبيرة ومتنوعة طوال اليوم من أغانيه منها "صلينا الفجر، تجيش نعيش، يمامة، مكتوبالي، خد مني، يا إسكندراني، ريشه، مبسوطين، روحي

فيكي" وغيرهم على مدار اليوم.

ويتضمن اليوم أيضا فقرات منوعه من غناءه الساعة الواحدة والنصف ظهرا يذاع له مجموعة من تترات المسلسلات ويذاع أيضا مجموعة

من تترات المسلسلات الساعة السابعة والنصف مساء وأيضا يذاع له مجموعة من رباعيات صلاح جاهين التي تغناها بصوته ويذاع له مجموعة من الأغاني العاطفية في العاشرة مساء، ويذاع له مجموعة من الأغاني الدينيه وقت أذان الفجر وأعدَّ واختار اليوم منال حسن.