الارشيف / فن ومشاهير

تعرف على إيرادات نادي الرجال السري بعد 10 أسابيع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فيلم "نادي الرجال السري"، إجمالي إيرادات وصلت إلى 53,524,735 جنيه، أي حوالي 54 مليون جنيه مصري، وذلك بعد عرض 10 أسابيع في دور السينما المصرية.

 

وتدور أحداث "نادي الرجال السري" في إطار كوميدي حول

Advertisements
"أدهم" طبيب الأسنان الذي يتعرض للمراقبة الدائمة من زوجته "هاجر"، لغيرتها الشديد عليه، لكن الزوج له حياة أخرى لا تعرف الزوجها عنها شيئا، إذ يؤسس ناديا
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
يسميه "نادي الرجال السري" لتسهيل خيانة الأزواج لزوجاتهم، ويتطور الأمر سريعا بعد أن يتم اكتشاف أمره.

 

يذكر أن الفيلم يشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز فى بطولة الفيلم كل من غادة عادل وماجد الكدوانى وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إيرادات نادي الرجال السري بعد 10 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا