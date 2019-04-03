تعرف على إيرادات نادي الرجال السري بعد 10 أسابيع

حقق فيلم "نادي الرجال السري"، إجمالي إيرادات وصلت إلى 53,524,735 جنيه، أي حوالي 54 مليون جنيه مصري، وذلك بعد عرض 10 أسابيع في دور السينما المصرية.
وتدور أحداث "نادي الرجال السري" في إطار كوميدي حول
يذكر أن الفيلم يشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز فى بطولة الفيلم كل من غادة عادل وماجد الكدوانى وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.
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