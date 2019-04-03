بالفيديو.. ليث أبو جودة يغني باللبناني في أحدث كليباته

طرح المطرب الفلسطينى ليث أبو جودة، أحدث كليباته بعنوان "ما تروح"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، و الأغنية باللهجة اللبنانية وهي من كلمات وألحان ليث،وتوزيع أحمد حسام وماستر إلهامى دهيمة، إخراج وسيم الزين.
يذكر أن صور ليث "ما تروح" بطريقة الفيديو كليب فى فلسطين، وظهر
جدير بالذكر أن آخر أعمال ليث فيديو كليب أغنية "100 لون"، كلمات مهدى عزالدين، ألحان ليث أبو جودة، توزيع إلهامى دهيمة، هندسة صوتية ماهر صلاح، تصوير مينو، إخراج محمود صلاح.
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