مدحت صالح يغنى لـ"بنت القبايل" سمية الخشاب من كلمات الأبنودي

رشحت الشركة المنتجة لمسلسل "بنت القبايل"، الذي تقوم ببطولته الفنان سمية الخشاب، المطرب مدحت صالح لغناء تتر البداية للعمل، الذى من المنتظر عرضه عقب شهر رمضان المقبل، والتتر من كلماتالشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى، وهى ممزوجة بالألحان والموسيقى الصعيدية، وذلك نظرا للأحداث التى يدور حولها أحداث المسلسل.
يذكر أن المسلسل يشارك فى
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