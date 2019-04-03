مدحت صالح يغنى لـ"بنت القبايل" سمية الخشاب من كلمات الأبنودي

رشحت الشركة المنتجة لمسلسل "بنت القبايل"، الذي تقوم ببطولته الفنان سمية الخشاب، المطرب مدحت صالح لغناء تتر البداية للعمل، الذى من المنتظر عرضه عقب شهر رمضان المقبل، والتتر من كلمات

الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى، وهى ممزوجة بالألحان والموسيقى الصعيدية، وذلك نظرا للأحداث التى يدور حولها أحداث المسلسل.

يذكر أن المسلسل يشارك فى

بطولته سمية الخشاب، شيرى عادل، سهر الصايغ، سميرة عبدالعزيز، أنوشكا، سناء شافع، سوزى، وعمرو عبدالجليل، باسم سمرة، محمود عبد المغنى، نبيل الحلفاوى، محمد عبدالحافظ، مدحت تيخة، بهاء ثروت، مفيد عاشور، محمود الجابرى، عبدالخالق أحمد، ومن إخراج حسنى صالح.