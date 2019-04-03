تعرف علي تفاصيل وموعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد

بدأ الهضبه عمرو دياب في اختيار عدد من الأغاني ليضمها لألبومه الجديد، والذي سيطرحه في صيف 2019.

و تعاقد الهضبه مع إحدى شركات الاتصالات لتحصل على حقوق ألبومه الجديد، وسيتم الإعلان عن ذلك في نهاية شهر رمضان المقبل.

ولم يستقر بعد على اسم الألبوم الجديد، ولكنه قرر طرحه في فصل الصيف المقبل،

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وتحديدا مع الاحتفال بعيد الأضحى، كما سيتم طرحه في شكل أغاني منفردة كما فعل مع ألبومه الأخير "كل حياتي"، الذي طرح منه عدة أغاني في شكل أغاني منفردة، قبل طرحه بالكامل في الأسواق.

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد حتى

الآن مع كل من الشعراء نادر عبد الله، أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومع الملحنين عمرو مصطفى، ومحمد يحيى وإسلام زكي ، وجميع الأغاني التي اختارها من توزيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.

ومن ناحية أخرى، عمرو دياب من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا جديدة في المملكة العربية السعودية، وذلك مساء الجمعة المقبل الموافق 13 إبريل الجاري، وذلك في مدينة الملك عبد الله في مدينة جدة.