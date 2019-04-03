شاهد.. رد فعل مايك تايسون عندما أعطاه عمرو سعد سلسة تحمل آية قرآنية

نشر الفنان عمرو سعد، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور من كواليس تصوير فيلمه الجديد "حملة فرعون"، جمعته بالنجم العالمي مايك تايسون، وعلق على الصور كاتبًا: "كان شخص طيب، وأسعدني وجوده في مصر ومعانا في الفيلم، وفي آخر يومله في التصوير معرفش ليه قررت أخلع سلسلة الفيلم دي وأهديها له".
وأضاف: "لما قولت له دي مكتوب عليها قرآن، كان رد فعل مدهش لأنه دمع واتأثر وكان في منتهي السعادة وبقية الحكاية
يذكر أن فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.
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