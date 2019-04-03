بيومي فؤاد عن فيلم "خيال مآتة" فكرة جديدة

يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي ويبدأ مرحلة التصوير والدخول للبلاتو قريبا.

أكد .. "بيومي فؤاد" بأنه يقدم في "خيال مآتة" شخصية متعددة الكاركترات المهنية فنجده سفرجي وميكانيكي وجنايني وغيرها من المهن الوظيفية وذلك بخلاف مدي قوه العلاقة الوطيدة التي تجمعه مع الفنان أحمد حلمي ويعد من أقرب الشخصيات إلي قلبه وغيرها من الأحداث.

أشار .. "فؤاد" بأن تدور أحداث فيلم "خيال مآتة

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" في إطار كوميدي لايت واجتماعي بمنظور وفكر جديد ولم يقدم من قبل ولذلك أتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن النقاد والجمهور لأنه يحتوي علي وجبة فنيه دسمة.

أضاف.. "بيومي فؤاد" بأن العمل يجري حالياً في مرحله التصوير ولكنه في سرية تامة ومن النجوم المشاركين في العمل الفنان أحمد حلمي منه شلبي خالد الصاوي

‘ حسن حسني ‘ لطفي لبيب ‘ عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

وأكد.. "فؤاد" بأنه يخوض عده أعمال درامية تعرض في السباق الرمضاني المقبل وذلك بمثابة ضيف شرف ولكنه يقدم نقله فنيه مختلفة عن المفهوم الطبيعي لضيف الشرف وهذا ما سترونه أثناء المشاهدة ونذكر منهم مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمي والمخرج أحمد الجندي ومسلسل "من أول نظرة "للنجمة دنيا سمير غانم والمخرج خالد الحلفاوي ومسلسل "اللعبة" للنجم هشام ماجد والمخرج معتز التوني.