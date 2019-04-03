محمد سمير مبروك: كتبت "استدعاء ولي عمرو" منذ عامين

كشف السيناريست محمد سمير مبروك عن كواليس فيلمه الجديد "استدعاء ولي عمرو"، حيث قال إنه قام بكتابة الفيلم منذ عامين مع ورشته، مشيرا إلي أن العمل استغرق 6 أشهر فقط من أجل كتابته كاملا، خاصة أن العمل به العديد من الخطوط الدرامية، والتي تتطلب عناية شديدة في كتابها لتظهر بشكل محكم الصنع .

وتابع مبروك، بعد الانتهاء من كتابته تعاقد مع الشركة المنتجة للعمل، وبدأنا في اختيار فريق العمل، مؤكدا أنه كان الاختيار كان يتم بعناية

شديدة، نظرا لأن الأدوار كانت كثيرة، ومن الصعب التعاقد مع كل هؤلاء النجوم، وفي الوقت نفسه يصبح كل فنان راضي عن السيناريو ومساحة الدور الخاصة به في العمل.

وأكد أنه كان شديدة الحرص أثناء الكتابة على إعطاء كل الفنانين المشاركين بالفيلم المساحة المناسبة، لتظهر بشكل مميز ومختلف عن أي عمل قدمه من قبل سواء سينمائيا أو دراميا.

Advertisements

وأوضح سمير مبروك أن الفيلم يدور

في إطار لايت كوميدي اجتماعي ويسلط الضوء علي عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة, ومنهم بعض المشكلات التي تحدث في المدارس، موضحا أن الديكور الأساسي للفيلم يتم تصويره في احدي المدارس والذي يدور فيه نصف أحداث العمل.

يذكر أن "استدعاء ولي عمرو" بطولة النجمة حورية فرغلي ومحمد عز، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم، وهم النجم صبري فواز، محمد لطفي، مي كساب، الطفل فارس، انتصار، سماح أنور، كلوديا حنا، إيمان السيد، ندى بهجت، حمادة الليثي، محمد يونس، أماني كامل، و الطفلة شهد، ومن إنتاج وائل عامر، ومن تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.