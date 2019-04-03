كشف السيناريست محمد سمير مبروك عن كواليس فيلمه الجديد "استدعاء ولي عمرو"، حيث قال إنه قام بكتابة الفيلم منذ عامين مع ورشته، مشيرا إلي أن العمل استغرق 6 أشهر فقط من أجل كتابته كاملا، خاصة أن العمل به العديد من الخطوط الدرامية، والتي تتطلب عناية شديدة في كتابها لتظهر بشكل محكم الصنع .
وتابع مبروك، بعد الانتهاء من كتابته تعاقد مع الشركة المنتجة للعمل، وبدأنا في اختيار فريق العمل، مؤكدا أنه كان الاختيار كان يتم بعنايةشديدة، نظرا لأن الأدوار كانت كثيرة، ومن الصعب التعاقد مع كل هؤلاء النجوم، وفي الوقت نفسه يصبح كل فنان راضي عن السيناريو ومساحة الدور الخاصة به في العمل.
وأكد أنه كان شديدة الحرص أثناء الكتابة على إعطاء كل الفنانين المشاركين بالفيلم المساحة المناسبة، لتظهر بشكل مميز ومختلف عن أي عمل قدمه من قبل سواء سينمائيا أو دراميا.
وأوضح سمير مبروك أن الفيلم يدور
يذكر أن "استدعاء ولي عمرو" بطولة النجمة حورية فرغلي ومحمد عز، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم، وهم النجم صبري فواز، محمد لطفي، مي كساب، الطفل فارس، انتصار، سماح أنور، كلوديا حنا، إيمان السيد، ندى بهجت، حمادة الليثي، محمد يونس، أماني كامل، و الطفلة شهد، ومن إنتاج وائل عامر، ومن تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد سمير مبروك: كتبت "استدعاء ولي عمرو" منذ عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.