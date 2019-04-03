كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سارة عبدالرحمن مع دنيا سمير غانم في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الفنانة سارة عبد الرحمن، لأسرة مسلسل "من أول نظرة" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والمسلسل الذي يخرجه خالد الحلفاوي، من بطولة كل من دنيا سمير غانم ، محمد سلام، شيماء سيف، وإسلام إبراهيم.

ويُقدم المسلسل، الذي قام بكتابته المُمثل والمؤلف المصري أيمن وتار، ثلاث قصص منفصلة، يستمر كل منها لعشرة حلقات، تشارك الفنانة "سارة عبد الرحمن" فى الحكاية الثانية من المسلسل وهو بعنوان "لهفة ٢".

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وعلى صعيد آخر شاركت "سارة عبدالرحمن"، مؤخراً بمهرجان "كليرمونت فيران" بفرنسا الذى يعد من أعرق المهرجانات بالنسبة للأفلام القصيرة فى العالم، بفيلم "لما فات عشرة" للمخرجة جيلان عوف.

الجدير بالذكر أن سارة عبد الرحمن تألقت بشدة من خلال مسلسل "سابع جار" الذي عرض العام الماضي.