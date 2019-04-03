كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دور غادة طلعت في "قيد عائلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الفنانة الشابة غادة طلعت، من تصوير عدد من مشاهدها بمسلسل "قيد عائلي"، الذي بدأ عرضه منذ أيام على قناة dmc.

وقالت غادة: "أجسد ضمن الأحداث شخصية "رضوى" وهي صديقة "سمر " التي تجسدها الفنانة ميريهان حسين، وهي متهمة طوال الوقت بأنها سبب العديد من الأزمات بين سمر وزوجها".

وعن اختيارها للدور قالت:" تلقيت مكالمة هاتفية من المخرج المتميز تامر حمزة أخبرني فيها أنه يرشحني لدور رضوى، وقال لي هي فتاة”سخان" تقوم بتسخين سمر على زوجها طوال الوقت.

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واستكملت قائلة إنه "بالرغم من عرض الحلقات الأولى من المسلسل إلا أن السيناريست محمد رجائي يضع حاليا اللمسات النهائية على السيناريو الذي تظهر خلاله شخصية رضوى خلال الحلقات المقبلة".

وعن التجرية الجديدة قالت: أسعدتني جدا خاصة أنها جمعتني بنجوم كبار من بينهم الفنان القدير عزت العلايلي والفنانة بوسي والفنان صلاح عبد الله والفنانة ميرفت أمين بجانب النجوم الشباب.

"قيد عائلي" إنتاج شركة فنون مصر للمنتج محمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار.

يذكر أن غادة طلعت شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل رحيم أمام الفنان ياسر جلال والفنانة اللبنانية نور وقدمت خلاله شخصية دكتورة سمر، وتم عرضه ضمن سباق رمضان الماضي