كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاصطدام" يحتل المركز الثاني على "يوتيوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع المسلسل التركي "الاصطدام"، أن يحتل المركز الثاني على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، في مصر للأسبوع الثانى على التوالي.

ذلك على الرغم من مواصلة المسلسل انهياره من حيث نسب المشاهدة فى تركيا .

وتخطت مشاهدات الحلقة الـ15 من المسلسل ما يقرب من 2 ونصف مليون مشاهدة بعد طرح الحلقة بـ ثلاثة أيام، لتحتل المركز الـ43 فى القائمة التى تضم أفضل 50 مركزا.

يذكر أن مسلسل الاصطدام مهدد بالتوقف عن إنتاج حلقات جديدة، بسبب تحقيقه نسبة مشاهدة منخفضة على مدار الأسابيع الماضية في تركيا.