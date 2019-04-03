شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بذكرى ميلاده الـ 95 ..مارلون براندو كان "عامل اسانسير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع الكثيرين أن أسطورة هوليوود مارلون براندو شخص ولد وفي فمه ملعقة ذهب وفي أجواء تعمها الرفاهية و لم يمر بالضغوط التي يمر بها أي إنسان ، و اليوم يحتفل بذكري ميلاده الـ 95 ، ونستعرض واحدة من أصعب المراحل حياته .

قبل دخول مارلون براندو عالم هوليوود اشتغل في فترة شبابه عامل بـ " اسانسير" في إحدي المتاجر الكبري متعددة الأقسام و كان في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن مارلون براندو لم يستطع أن يكمل حياته بهذه المهنة وتركها بعد أيام معدودة.

يذكر أن مارلون براندو بدء حياته المهنية عام 1944 حيث قدم عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة ، ومن أبرزها : " Bedtime Story " و " One-Eyed Jacks " و " Guys and Dolls " و " The Nightcomers " و " A Dry White Season " ، و غيرهم .

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