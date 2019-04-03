ليلى طاهر: جيلي كله كان "نمبر وان" ولم يتفاخر أحد باللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

قالت الفنانة ليلى طاهر، إنها تعتبر نفسها محظوظة جدًا، فقد عملت مع جيل مهم ونجوم كبار، كل واحد فيهم "نمبر وان"، ولكن لم يخرج يومًا واحد منهم ليقول أنا "نمبر وان".

وتحدثت عن أخلاقيات المهنة قديما، إذ قالت: "كانت لدي تجربة مع العظيمة شادية، وتأخرت على التصوير بسبب محاضراتي في الجامعة".

واستكملت بمجرد وصولي أخبرني المنتج أن النجمة شادية موجودة منذ ساعتين فانتابتني نوبة بكاء من الخجل، ففوجئت بشادية تحضر لحجرتي وتقول لي مازال أمامنا وقت وأخذتني لحجرتها وصنعت لي قهوة بيدها، وظلت تحكي معي حتى توقفت عن البكاء.

وأضافت ساخرة : اليوم ينتظر الفنانين الكبار الممثل الجديد وهو مازال"فسل"، تجد فريق العمل يجري بمجرد وصوله ويقول الأستاذ وصل.

وعبرت النجمة الكبيرة عن سعادتها بتكريمها في الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.