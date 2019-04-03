ليلى طاهر: اعتذرت عن الأيدي الناعمة في البداية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

كشفت الفنانة القديرة ليلى طاهر عن كواليس تجربتها في فيلم"الأيدي الناعمة"، في ندوة تكريمها بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وقالت: "فرحت جدا بترشيحي لفيلم كبير بهذا الحجم، ولكن بعد أن تعرفت على فريق العمل شعرت برعب شديد وتوجهت للمخرج وطلبت منه أن يعفيني عن الدور".

وأضافت: "سألني المخرج عن سبب الاعتذار فقلت له أشعر أنني أقل من هذه الأسماء الكبيرة، ولن أتمكن من الوقوف أمامهم، فوجه لي نصيحة لن أنساها، حيث ثال لي وقوفك أمام الكبير يكبرك، ووقوفك أمام الصغير يصغرك".

وعبرت النجمة الكبيرة عن سعادتها بتكريمها في الدورة الرابعة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

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