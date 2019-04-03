تعرف على رد فعل مايك تايسون عندما أعطاه عمرو سعد سلسة تحمل آية قرآنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشر الفنان عمرو سعد، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، صور من كواليس تصوير فيلمه الجديد "حملة فرعون"، جمعته بالنجم العالمي مايك تايسون.

وعلق "عمرو" على الصور قائلا: "كان شخص طيب، وأسعدني وجوده في مصر ومعانا في الفيلم، وفي آخر يوم له في التصوير معرفش ليه قررت أخلع سلسلة الفيلم دي وأهديها له".

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وأضاف: "لما قولت له دي مكتوب عليها قرآن، كان رد فعل مدهش لأنه دمع واتأثر وكان في منتهي السعادة وبقية الحكاية هاحكيها بعدين".

فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.