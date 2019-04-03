ليلى طاهر: بدايتي كانت في التمثيل وليس الإذاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:
نفت الفنانة القديرة ليلي طاهر، ما تردد حول بدايتها الفنية، وعملها كمذيعة قبل خوض تجربة التمثيل.
وقالت في ندوة تكريمها على هامش الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن بدايتها الحقيقية كانت كممثلة.
وأضافت بعد أن لفتت الأنظار كممثلة، تم ترشيحها لتقدم البرامج لأن الفنانات كن يهربن من التليفزيون بحجة أنه يحرق الممثل.
وأكدت ان اسمها الحقيقي شرويت مصطفى فهمي وليس شرويت مصطفى إبراهيم كما هو مدون على الويكيبيديا.
وأقيم حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مساء الإثنين بشرم الشيخ بحضور عدد كبير من نجوم المسرح من بينهم الفنان محمد صبحي، والمخرج خالد جلال، والفنانة القديرة سميحة أيوب.
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