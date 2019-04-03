سميحة أيوب تهاجم مسرح مصر: "ما الذي يقدمه أشرف في مسرحه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:
هاجمت الفنانة القديرة سميحة أيوب الفنان أشرف عبد الباقي، وفريق مسرح مصر، وقالت من العيب أن نطلق عما يقدمه أشرف عبد الباقي مسرحًا.
وتابعت: "ما يُقدم في الوقت الحالي هدفه فقط قتل الوقت، ومسرح أشرف عبدالباقي ليس مسرحا، بل هي مجرد لوحات، فالمسرح شيء مقدس".
وتسائلت: "كانت هناك رسائل تقدم على المسرح قديما، ولكن ما الذي يقدمه أشرف في مسرحه".
وأضاف الناقد عمرو دوارة، للنقاد دور كبير يؤكد أن ما قام به أشرف عبد الباقي هو رِدة للوراء.
بينما علق نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أن أشرف عبد الباقي ورفاقه "سحبوا" الجمهور للمسرح، وبدأ الشباب يبحثون عن الملك لير وغيرها من المسرحيات.
جاء هذا في الندوة التي أقيمت لتكريم النجم القدير جورج سيدهم، على هامش الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
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