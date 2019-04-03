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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:
أعلن المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح، ضمن ندوة تكريم النجم جورج سيدهم، أن إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الرابعة قد أصدرت كتابين عن الفنان الكبير.
وقال: "لدينا إصدارين، الأول هو كتاب بعنوان مهندس الضحك للمؤلفة سلوى عثمان، والكتاب الثاني أهدته الدكتورة ليندا زوجة الفنان جورج سيدهم ويحمل اسم ملاك البسمة، للكاتب طاهر البهي وسلمت إدارة المهرجان 250 نسخة".
وأقيمت اليوم ندوة لتكريم الفنان القدير جورج سيدهم على هامش الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
كانت هذه تفاصيل خبر مازن الغرباوي يكشف عن "مهندس الضحك" و"ملاك البسمة" لتكريم جورج سيدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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