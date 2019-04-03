صور.. أول ظهور للنجم الهندي عرفان خان علاجه من السرطان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عاد النجم الهندي الكبير عرفان خان إلى الهند بعد رحلة علاج من مرض السرطان في لندن منذ مارس 2018.

عدسات الصحفيين التقطت صورا للنجم الهندي خلال خروجه في مطار مومباي وهو يبدو لائقًا صحيًا ونابضًا بالحيوية.

وشوهد عرفان خان، الذي عاد إلى الهند بعد علاج السرطان في لندن، يوم الثلاثاء في أول ظهور علني له في مطار مومباي، ارتدى النجم الموهوب قميصًا مزينًا بالزهور و قبعة ونظارة شمسية.

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وكان عرفان قد كشف في مارس 2018 عن إصابته بتورم الغدد الصماء العصبية، كان الممثل البالغ من العمر 52 عامًا في لندن يخضع لعلاج السرطان.

إطلالة عرفان خان يوم الثلاثاء 2 أبريل، جعلت جمهوره ومحبيه متحمسين لسماع خبر يطمئنهم على الحالة الصحية لـ نجمهم المفضل، يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن الممثل سيعود إلى تمثيل الأفلام قريبًا، بدءًا من تصوير Hindi Medium 2.

وقال منتج فيلم Hindi Medium، دينيش فيخان مؤخرا لموقع indianexpress. com “، “من المتوقع عودة عرفان خان مرة أخرى. نحن فقط نضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

وأضاف بحسب التقرير المنشور: “أعتقد أنه في شهرين آخرين، سيكون لدينا وضوح، لكننا نود أن نجعل البدء في تصوير مشاهد الجزء الثاني، هذا العام.