أشرف عبدالباقي يتبرع بإيرادات «جريما في المعادي» لمعهد الأورام بأسيوط

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أشرف عبدالباقي، على زيارة معهد الأورام بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جولة فرقته الجديدة والتي تقدم عروض مسرحية «كلها غلط .. جريما في المعادي»، بمسرح جامعة أسيوط وتستر لمدة ثلاثة أيام.

وقال أشرف عبدالباقي في بيان إعلامي له، إنه قرر التبرع بإيرادات المسرحية خلال فترة عرضها بالمحافظة إلى معهد الأورام بأسيوط.

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مسرحية «كلها غلط »، The Play That Gose Wrong هي رواية كوميدية إنجليزية، حصل عبد الباقي على حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف هينري لويس وجونثن سايير وهينري شيلدز.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.

مدة العرض المسرحي تمتد إلى ساعتين متواصلتين بينهما فاصل واحد بديكور واحد لا يتغير.