الفنانة الإماراتية بدرية أحمد: أنا ممثلة إغراء.. ومرفوع ضدي 6 قضايا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استمرارا لتصريحاتها المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، خرجت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد جمهورها بتصريح جديد لا يقل إثارة عن سابقيه.

الفنانة الإماراتية قالت، خلال استضافتها في برنامج “دخان بلا نار” على قناة “الفجيرة”، إنها تعتبر نفسها ممثلة إغراء، بالإضافة إلى كونها ممثلة كوميدية وممثلة تراجيدية أيضا، وذلك في إشارة منها إلى أنها تستطيع تقديم كل الأدوار.

بدرية علقت على الانتقادات التي وجهت لها بسبب مقطع فيديو سبق ونشرته، على حسابها في تطبيق “سناب شات”، والذي ظهرت فيه وهي تتناول أيس كريم بطريقة تضمنت إيحاءات جنسية.

الفنانة الإماراتية أكدت أنها لم تقصد أي إيحاءات جنسية في مقطع الفيديو، وأن ما حدث أنها عندما نشرته ظهر بالتصوير البطيء، وهو ما أظهره بهذا الشكل دون قصد منها.

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ومن ناحية أخرى، كشفت بدرية أنه مسجل بحقها 6 قضايا أمنية ضبط وإحضار، مشيرة إلى أن أغلب هذه القضايا تتعلق بمشكلاتها المادية، إلا أنها أكدت على عدم خوفها من تلك القضايا والتهم.

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد قد صدمت جمهورها منذ فترة بمقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلاله عن مرورها بأزمة مالية شديدة.

بدرية انهارت باكية خلال الفيديو، حيث قالت إنها تعاني من أزمة مالية شديدة، وأنه قد وصل بها الأمر أنها أصبحت مهددة بالتشرد والطرد من منزلها بسبب تكاثر الديون عليها، مؤكدة أن هناك قضايا رفعت ضدها بسبب ديونها، وأنها أصبحت لا تملك شيئاً، وأنها باتت تتنقل باستخدام سيارات الأجرة بعدما اضطرت إلى بيع سيارتها.

وبعد فترة أكدت بدرية أن أزمتها المالية في طريقها للحل، بعد تدخل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي في مشكلتها، وعلقت على إحدى صورها قائلة: “ما عاش الي يذل بنت زايد وبو خالد عايش”.