بريانكا شوبرا ترد على تقارير انفصالها بفيديو مثير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ألقت معجبة حمالة صدرها على المغني الأمريكي نيك جوناس، وهو ما لقي ترحيباً من زوجته الممثلة بريانكا شوبرا التي أعربت عن سعادتها بشكل فوري بهذا التصرف العفوي من المُعجبة المُحبة.

في مقطع فيديو ظهر على الإنترنت من الحفل الموسيقي لفريق Jonas Brothers الذي أقيم في أتلانتا، شوهدت نجمة بوليوود وهي تلتقط حمالة صدر ملونة زرقاء، كانت قد ألقيت على زوجها جوناس، وبدلأً من استحضار مشاعر الغيرة النسائية التي تظهر في مثل هذه المواقف، قامت بإعطائها له.

كما نشرت بريانكا فيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وشوهدت فيه وهي تحتضن نيك، وتقول: “هذا هو حفلي الأول لـ “جوناس براذرز” وانا متحمسة جدا وفخور به”، في فيديو آخر من الحفلة الموسيقية يقول نيك “انا احبك” إلى بريانكا شوبرا في أثناء الغناء مع شقيقيه جو جوناس وكيفن جوناس

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من ناحية أخرى، كانت شائعات قد انتشرت مؤخرا تفيد بانفصال شوبرا عن زوجها، بعد 117 يوما فقط من الزواج، عقب نشر موقع “OK” تقريرا نقلًا عن مصدر أكد أن زواج النجمين معلق بخيط رفيع رغم حرص بعضهما على الظهور معا في الحفلات

وزعم المصدر أن جوناس وجد في البداية أن بريانكا تتعامل ببساطة بعيد عن السيطرة والتعقيد والآن اكتشف عكس ذلك فهي تركز على ادق تفاصيل حياته وهو ما يزعجه، كما زعم المصدر أن عائلة جوناس” توسلت إليه لكي ينهي الزواج من بريانكا لأنهم اعتقدوا في البداية أن شوبرا “ناضجة” مستعدة للاستقرار وانجاب الأطفال لكنهم اكتشفوا انها تتعامل وكأنها تبلغ من العمر 21 عاما “.

وعلى جبهة العمل، قامت بريانكا مؤخرا بالانتهاء من تصوير مشاهد فيلمها البوليوودي الجديد The Sky Is Pink من إخراج شونالي بوس Shonali Bose، والذي يصادف عودتها إلى سينما بوليوود بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. ومن المقرر عرض الفيلم على الشاشات في 11 أكتوبر.