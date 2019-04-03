فيديو.. الممثلة الهندية روحي سينج تحطم 7 سيارات أثناء القيادة في حالة سكر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الشرطة الهندية إن سبع سيارات على الأقل لحقت بها أضرار عندما اصطدمت بها سيارة مسرعة تقودها الممثلة التلفزيونية روحي سينج في سانتاكروز.

وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم الاثنين 1 ابريل، عندما قامت روحي شايلشكومار سينغ، 30 عامًا، والتي قيل أنها تعاني من حالة سكر، بالاصطدام بسيارات أخرى.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن سينغ تلقت بلاغ من الشرطة، بينما تم القبض على اثنين من صديقاتها في القضية، وقال مسؤول إن نحو سبع سيارات منها ثلاث سيارات من نوع التوك توك لحقت بهم أضرار، لكن لم يصب أحد.

أصبح مقطع الفيديو الخاص بالحادث فمنشرًا على شبكة الإنترنت، حيث يمكن رؤية سينغ وهي تتجادل مع أشخاص تجمعوا حول سيارتها، كما شوهدت تتهم الشرطة بالاعتداء عليها.

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وفقًا لتقرير ToI، توقفت الممثلة وأصدقائها في مركز تجاري في باندرا في طريق عودتهم من إحدى الحانات، ودخلوا في معركة مع العمال في المركز التجاري بعد أن لم يسمح لهم باستخدام المرحاض.

عندما غادرت روحي وصديقتها، صعدت خلف عجلة القيادة واصطدمت السيارة بعدد من السيارات المتوقفة في سانتاكروز حيث كانت تحت تأثير الكحول.

قال نائب مفوض الشرطة (المنطقة التاسعة) بارامجيت سينغ داهيا لـ ToI: ” لقد تم احتجازها مركز شرطة سانتاكروز لقيادتها السريعة أيضًا”.