صور.. كارتيك اريان يغرد احتفالاً بنجاح شقيقته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

هنأ الفنان الهندي كارتيك اريان -الذي ينشغل في الوقت الحالي بتصوير أحدث أعماله السينمائية مع الممثلة الصاعدة سارة على خان- شقيقته الصغرى برسالة شاركها على السوشيال ميديا وسائل الاعلام الاجتماعية،

ممثل Luka Chuppi البالغ من العمر 28 عاما، شارك على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة قام فيها بتهنئة شقيقته كريتيكا تيواري بعيد ميلادها، وأيضا هنأها على التخرج من كلية طب، عبر سلسلة من الصور الفوتوغرافية لشقيقته، وذكر أيضا أنه لم يستطع أن يصبح طبيبا، لكن شقيقته حققت حلم الوالدين بأن تصبح طبيبة.

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وعلى جبهة العمل، شوهد كارتيك آريان آخر مرة على شاشة السينما، إلى جانب كريتي سانون في فيلمهما Luka Chuppi لوكا تشوبي، الذي تمكن من حصد إيرادات لائقة في شباك التذاكر.

ومن المقرر أن يعمل اريان في المشروع الفني الجديد للمخرج امتياز علي الذي لم يتم اختيار عنوان له حتى الآن، والذي وفقا للشائعات هو تتمة لفيلم Love Aaj Kal الذي عًرض بشاشات السينما عام 2009، ومن المقرر إطلاق الفيلم في عيد الحب 2020.