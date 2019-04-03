سانجاي دوت يكشف لياقته السرية ونظامه الغذائي في الستين

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا يلعب الممثل سانجاي دوت الذي يتنافس في أكثر من خمسة أفلام هذا العام أدوارًا متميزة فحسب، بل يتبع الممثل أيضًا نظامًا غذائيًا صارمًا من أجل أحدث أعماله السينمائية، فيلم Panipat، 6 المقرر عرضه ديسمبر 2019، للمخرج: أشوتوش جواريكر.

سانجاي دوت، الذي لا يفوت فرصة واحدة لجذب انتباه الجمهور حتى مع أدواره الشريرة، يعمل هذه الأيام بلا كلل للوصول إلى حقيقة شخصية دور أحمد شاه دوراني، مؤسس إمبراطورية دوراني، الشخصية المحورية في فيلمه الجديد.

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يتناول الممثل وجبة لا تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والدهون، لكنه يستهلك طعامًا غنيًا بالبروتين مثل الدجاج والسلطات والسمك، وبحسب المتداول، سوف يرتدي الممثل أزياء ثقيلة، يحرص على أنها تناسبه بشكل صحيح، لذلك يتبع تمرين صارم.

تتميز شخصية الفنان في فيلم Panipat بتجسيد شخصية صارمة لملك أفغاني قوي، كان الممثل قد خضع سابقًا لتجارب الأزياء والشعر والمكياج، كما أن أطلالته بالصلع في العديد من المناسبات الاجتماعية تلقى بالفعل اهتمامًا كبيرًا من الجمهور. كل ما يفعله الممثل لأدواره يصبح اتجاها بين معجبيه.

في حين أنه من الصعب على سانجاي دوت Sanjay Dutt أن ينصف كل دور يلعبه، لكن من الصعب بنفس القدر أن يحافظ الممثل على المظهر الجسدي المرغوب فيه في كل فيلم لينزلق إلى الشخصية المحددة.