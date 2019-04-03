بريانكا شوبرا ونيك جوناس يقاضيان مجلة أمريكية بسبب «الطلاق»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تستعد النجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مجلة امريكية شهيرة، نشرت خبرًا يشير لطلاقهما خلال 3 أشهر من زواجهما.

كانت بريانكا وزوجها نيك مشغولين بالاستمتاع بحياتهما الزوجية، عندما نشرت مجلة OK! الأمريكية فجأة مقالا عن طلاقها، وذكرت -المجلة- أيضًا أن أفراد عائلة نيك أثاروا مخاوفهم بشأن أسلوب حياة بريانكا وسلوكها.

ووفقًا للمجلة، فإن الزوجين بدأ كلاهما ينفصلان، بعدما انتهت زهوة الزواج وشهر العسل، وأخذا في التعرف على بعضهما البعض، وخلاصة القول هي أن نيك وبريانكا هرعا إلى الأشياء سريعًا|، وهما الآن يدفعان الثمن.

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اتصل موقع Gossipcop. com بممثل بمدير أعمال بريانكا، الذي أخبر الموقع أن القصة “هراء”، وقال شريك مقرب من بريانكا لموقع In. com، “بمجرد أن تزيح أعباء العمل، ستقوم بريانكا باعداد فريقها القانوني لرفع دعوى على الصحيفة.

قال صديق آخر لبريانكا إنهما لا يزالا في حالة حب، “التقيت بهما الأسبوع الماضي، المشاعر الحادة بين بريانكا ونيك دافئة جدًا ولا يمكن أن يعكر صفوها مقال أصفر هنا أو تعليق هناك.

تزوجت بريانكا ونيك في الهند في ديسمبر من العام الماضي في احتفالات زفاف استمرت ثلاثة أيام في قصر أوميد بهاوان الملكي في جودبور، حيث تبادلا عهود الزواج حسب الطقوس المسيحية والهندوسية في احتفالين منفصلين.

بعد حفل الزفاف، نشرت مجلة The Cut أيضًا مقال عنصري متحيز ضد بريانكا، ووصفتها بأنها “فنانة عالمية مختالة” لزواجها من نيك، لكن المجلة حذفت المقالة وأصدرت اعتذار بعد رد الفعل الدولي.