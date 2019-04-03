صور.. سلمان خان يبدأ تصوير Dabangg 3

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدأ الفنان سلمان خان تصوير مشاهد فيلمه الجديد Dabangg 3 دابانغ 3 في إندور، وقد شارك سلمان خان متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة مع المخرج برابهودفا من الكواليس.

نشر سلمان خان خبر بدء تصوير الجزء الثالث من سلسلة الأكشن الشهيرة Dabangg يوم الأحد 31 مارس، وظهر ف اللقطة بظهره في مواجهة الكامير ن ولم يفوت نظارته الشمسية التي كانت متدلية من خلفية قميصه، مع تعليق ” “عدت إلى مسقط رأسنا من أجل # Dabangg3 shootarbaazSkhan”.

في المقطع ، يكشف سلمان وأرباز أنهما هبطا للتو في مسقط رأسهما، إندور، وسوف يتوجهان إلى عدد قليل من الأماكن، وأكد الثنائي أنهما سيبدأون تصوير مشاهد Dabangg 3 من 1 أبريل.

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Dabangg 3 هو الجزء الثالث من سلسلة Dabangg التي بدأ العرض بالشاشات في عام 2010، في حين أن الفيلم الأول من إخراج ابهيناف كاشياب Abhinav Kashyap، والفيلم الثاني كان من إخراج المنتج الممثل Arbaaz Khaارباز خان، يتصدر العمل في الجزء الثالث برابهوديفا Prabhudheva، قد عمل في وقت سابق مع سلمان في فيلمه 2009 مطلوب.

في وقت سابق، أكد سلمان خان أن تصوير Dabangg 3 سيبدأ في 1 أبريل وسيصدر الفيلم في ديسمبر 2019، وفي مؤتمر صحفي عقد في دبي، أشار سلمان أيضًا في أن الفيلم سيضم الفنانة سوناكشي سينها.