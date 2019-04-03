- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
بدأ الفنان سلمان خان تصوير مشاهد فيلمه الجديد Dabangg 3 دابانغ 3 في إندور، وقد شارك سلمان خان متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة مع المخرج برابهودفا من الكواليس.
نشر سلمان خان خبر بدء تصوير الجزء الثالث من سلسلة الأكشن الشهيرة Dabangg يوم الأحد 31 مارس، وظهر ف اللقطة بظهره في مواجهة الكامير ن ولم يفوت نظارته الشمسية التي كانت متدلية من خلفية قميصه، مع تعليق ” “عدت إلى مسقط رأسنا من أجل # Dabangg3 shootarbaazSkhan”.
في المقطع ، يكشف سلمان وأرباز أنهما هبطا للتو في مسقط رأسهما، إندور، وسوف يتوجهان إلى عدد قليل من الأماكن، وأكد الثنائي أنهما سيبدأون تصوير مشاهد Dabangg 3 من 1 أبريل.
Dabangg 3 هو الجزء الثالث من سلسلة Dabangg التي بدأ العرض بالشاشات في عام 2010، في حين أن الفيلم الأول من إخراج ابهيناف كاشياب Abhinav Kashyap، والفيلم الثاني كان من إخراج المنتج الممثل Arbaaz Khaارباز خان، يتصدر العمل في الجزء الثالث برابهوديفا Prabhudheva، قد عمل في وقت سابق مع سلمان في فيلمه 2009 مطلوب.
في وقت سابق، أكد سلمان خان أن تصوير Dabangg 3 سيبدأ في 1 أبريل وسيصدر الفيلم في ديسمبر 2019، وفي مؤتمر صحفي عقد في دبي، أشار سلمان أيضًا في أن الفيلم سيضم الفنانة سوناكشي سينها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. سلمان خان يبدأ تصوير Dabangg 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.