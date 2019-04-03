شاروخان برفقة مسعود أوزيل وخطيبته النجمة التركية.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شكر نجم كرة القدم ولاعب فريق الارسنال الانجليزي مسعود أوزيل MESUT OZIL “ملك بوليوود” شاروخان لتشجيعه خلال فوز آرسنال 2-0 على نيوكاسل.

تقدم الممثل البالغ من العمر 53 عامًا إلى لاعب خط الوسط الألماني الجنسية وزميله في الفريق جرانيت تشاكا بعد في استاد الإمارات، وهو ملعب كرة قدم في هولوواي في شمال لندن بإنجلترا، ويعد الملعب الرئيسي لنادي أرسنال لكرة القدم.

أوزيل، نجم فريق الآرسنال الذي حقق فوزًا كبيرًا على توتنهام ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حصل على جائزة رجل المباراة، قام بالتقاط صورة بجانب خطيبته الفنانة التركية أمينة جولشن مع شاروخان.

ولم يفوت الفرصة، بل غرد أوزيل (30 عامًا) على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، قائلًا: “لقد كان شرفًا كبيرًا أن تكون أنت ضيفًا خاصًا خلال مباراة الأمس. شكرًا على قدومك! iamsrk”.

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شارك خان، الذي ظهر في أكثر من 80 فيلمًا من أفلام بوليوود، مقاطع الفيديو مع متابعيه الذين يبلغون 37.8 مليون على حساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف معلقًا: “يا لها من أمسية جميلة، تهنئة أرسنال. شكرًا مسعود أوزيل Mesut Ozil و#AmineGulse على دفئكما وحبكما وكرم ضيافتكما. أراكما يا رفاق قريبًا في الهند”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها الملك خان عن حبه لكرة القدم. خلال كأس العالم 2018 FIFA، شارك الممثل حماسته في أثناء مشاهدة الألعاب ونشر عن فرقه المفضلة.

وفي الوقت نفسه، كان شاروخ منشغلًا في تشجيع ودعم فريقه في الدوري الهندي الممتاز Kolkata Knight Riders في الموسم الحالي من IPL. غالبًا ما نشاهده في المدرجات.

على جبهة العمل، لم يعلن شاروخان عن مشروع الفني التالي، وقد شوهد آخر مرة في فيلم Zero الذي فشل في إقناع النقاد فضلًا عن هواة الأفلام.