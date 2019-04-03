هالة صدقي تدافع عن نفسها بعد الفيديو المسيء المنسوب إليها.. ماذا قالت؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية هالة صدقي، حالة جدل واسعة بعد انتشار فيديو نُسب إليها وهي تسب الوسط الفني بألفاظ بذيئة.

هالة صدقي، دافعت عن نفسها في تصريحات صحفية، قائلة، إنها عندما استمعت جيدًا إلى الصوت اكتشفت أن دليل براءتها يكمن في الفيديو نفسه.

وأكدت أن الذي فبرك الفيديو لم يخطر بباله أنها مسيحية الديانة أو أن الله جعله يغفل عن هذه الحقيقة حتى يكون دليل براءتها نابعًا من على لسانه هو.

وأضافت، في نهاية الفيديو يقول الشخص الذي فبرك الفيديو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه العبارة هي من معتقدات المسلمين ولا ينطق بها المسيحيون في مصر مما يؤكد أنني لم أقل هذا الكلام.

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وتابعت، أن اللجنة التي انتدبتها النيابة من الطب الشرعي المصري سوف تكتشف أن الصوت في الفيديو لا يخصني.

واستطردت أن اللغة التي ظهرت في الفيديو لم تكن لغتي على الإطلاق، خاصة أن الجميع يعلم لغتي ولهجتي وطريقة حديثي مع الناس، فضلاً عن أن الفيديو يسيء إلى زملائي والعاملين بالصناعة، وهل من الغباء أن أقوم بتسجيل فيديو شتيمة في زمايلي والصناعة «اللي بأكل منها عيش؟».

وكان قد تم تداول مقطع فيديو من كواليس مسلسل «بركة»، يحمل صوتًا يشبه صوت الفنانة هالة صدقي تسخر فيه من العاملين بالمسلسل وتصفهم بالجرابيع وألفاظ بذيئة.