مؤلف فيلم «حملة فرعون» يهدد محمد السبكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه المنتج المصري محمد السبكي، أزمة جديدة بعد أيام من طرحه البوسترات الرسمية لفيلمه الجديد «حملة فرعون».

المؤلف كريم حسن بشير، عبر عن غضبه من المنتج محمد السبكي، بعدما تجاهل وضع اسمه كمؤلف لفيلم «حملة فرعون»، على البوسترات الرسمية للفيلم.

وقال في تصريحاته لبرنامج The Insider بالعربي: «لو لم يتم تغيير البوسترات التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سأتخذ كافة الإجراءات القانونية».

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وأضاف: «كلمت مسعد فودة نقيب السينمائيين، ووعدني إنه سيتدخل ويحل المشكلة إن شاء الله».

«حملة فرعون»، يشارك فى بطولة الفيلم أيضا أحمد سعد وروبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، كما يشارك فيه الملاكم العالمي مايكل تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب “يحيى” الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.​