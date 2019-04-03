بلاغ ضد هالة صدقي بسبب مقطع فيديو.. والفنانة تعلّق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة المصرية هالة صدقي، بعد الفيديو الذي انتشر عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، ويسيء لزملائها من العاملين في مسلسل «بركة».

وقال محفوظ في بلاغه أنه من الضروري خضوع ذلك الفيديو إلى خبير فني معتمد للبحث كونه بصوت المشكو في حقها من عدمه، وإن صح ذلك الفيديو وثبت أنه يمثل صوت الفنانة فإنها تكون قد ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و89 و89 مكرر، والمادة 102 و102 مكرر من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة مقيدة للحرية والغرامة أو كليهما معًا.

الفيديو الذي تم تداوله، ظهر فيه مجموعة من العاملين من كواليس تصوير مسلسل وتضمن صوتا مشابها لصوت الفنانة وهي تقوم بتوجيه إساءة للعاملين معها بالمسلسل واصفة إياهم بـ”الجرابيع والحثالة”.

وكانت الفنانة هالة صدقي، قد دافعت عن نفسها بعد الفيديو مؤكدة أن الذي فبرك الفيديو لم يخطر بباله أنها مسيحية الديانة أو أن الله جعله يغفل عن هذه الحقيقة حتى يكون دليل براءتها نابعًا من على لسانه هو.

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وأضافت، في نهاية الفيديو يقول الشخص الذي فبرك الفيديو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه العبارة هي من معتقدات المسلمين ولا ينطق بها المسيحيون في مصر مما يؤكد أنني لم أقل هذا الكلام.

وتابعت، أن اللجنة التي انتدبتها النيابة من الطب الشرعي المصري سوف تكتشف أن الصوت في الفيديو لا يخصني.

وأضافت هالة في تصحريات صحفية: “أن اللغة التى ظهرت فى الفيديو لم تكن لغتى على الإطلاق”، خاصة أن الجميع يعلم لغتى ولهجتى وطريقة حديثى مع الناس، فضلاً عن أن الفيديو يسىء إلى زملائى والعاملين بالصناعة”.

وتساءلت هالة مستنكرة: “وهل من الغباء أن أقوم بتسجيل فيديو شتيمة فى زمايلى والصناعة “اللى باكل منها عيش؟”.

وتابعت هالة: “أنا أعلم جيدًا من الذى يحاول إيذائى والحقيقة أن الجميع يعلم من “هو”، لافتة إلا أن هناك “برامج” على الإنترنت تفبرك الصوت وتضع أصواتًا للناس على مقطوعات أو فيديوهات وخلافه، تتسبب فى إيذاء الناس وتجعلهم عرضه للنهش فيهم بدون وجه حق”.

وأكدت هالة صدقي: “أن خبراء الصوت أكدوا أنه بعيد تمامًا عن صوتى الحقيقى، خاصة بعدما تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت”.