بإطلالات مستوحاة من مارلين مونرو.. 12 سيدة يجتمعن لزيادة الوعي بهذا المرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في تجربة جديدة على نمط الخمسينيات وبإطلالات مستوحاة من نجمة الإغراء العالمية مارلين مونرو، اجتمعت 12 سيدة في حفل عشاء، تحجب ملامح ابتساماتهن 12 قصة من العذاب والألم.

وفقًا لما نشره موقع "دايلي ميل" البريطاني، تعاني السيدات من مرض التهاب بطانة الرحم المؤلم، فبعضٌ منهن خضع لعمليات جراحية وبعضهن الآخر انعدمت آماله في الإنجاب.

نظمت السيدات هذا الحفل لزيادة الوعي بشأن المرض المؤلم بإطلالات مستوحاة من النجمة العالمية مارلين مونرو والتي عانت بدورها من المرض نفسه.

علقت إيما تالي، البالغة من العمر 32 عامًا، إحدى المنظمات للحفل قائلة: "أردنا أن نشعر بإحساس الخمسينيات، كما أننا تلقينا رسائل من نساء يقلْن فيها إننا ألهمناهن بالقوة اللازمة للذهاب إلى الأطباء، وبدء رحلة العلاج".

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وأضافت: "لقد كان الوعي المنتشر بين الناس هائلًا".

ويعد "التهاب بطانة الرحم"، ثاني أكثر أمراض النساء شيوعًا، إذ يوجد نحو 1.5 مليون سيدة مصابة به في المملكة المتحدة، وتنتج الإصابة بهذا المرض عن نمو الأنسجة المماثلة لبطانة الرحم في الأماكن الخاطئة بداخل الرحم.

جمعت السيدات المنظمات للحفل ما يقرب من 4000 جنيه إسترليني كدعم لجمعية "مرضى بطانة الرحم" البريطانية.