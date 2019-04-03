وفاء موصللي تُثير غضب جمهورها بكذبة نسيان.. هل تجاوزت الحدود؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للفنانة السورية وفاء موصللي الشهيرة بشخصية "فريال" في مسلسل "باب الحارة" وهي على سرير المستشفى وموصولة بأجهزة الإنعاش والتنفس.

وأثارت هذه الصورة حالة من القلق بين جمهور الفنانة السورية، متسائلين عن حقيقة وضعها الصحي، وسبب تواجدها في المستشفى، وفيما إذا كانت الصورة تعود إليها بالفعل.

وبعد فترة من الجدل، نقلت بعض المواقع الإخبارية أن الصورة تعود للفنانة السورية بالفعل، إلا أن الأمر مجرد مزحة من موصللي بمناسبة كذبة نيسان، والتي صادفت يوم الأثنين الماضي الأول من نيسان.

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وبالرغم من عدم تأكيد أي من هذه الأخبار، إلا أن فكرة المقلب أثارت حالة من الغضب بين الجمهور، مُعتبرين أن الكذب والمزاح في هذه الأمور غير مقبول تمامًا، رافضين أن تتحول الصحة والمرض إلى وسيلة للكذب.

وعلى صعيد مُختلف، انتشرت قبل فترة صورة لابنة الفنانة، والتي أصبحت بعمر الشباب، وتغزّل الجمهور بجمالها الملفت والطبيعي على حد قولهم، مُعلقين إنها تفوقت على والدتها من ناحية الجمال مع وجود بعض الشبه بينهما.

يُشار إلى أن ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي، كانت شاركت وهي طفلة بدور صغير في مسلسل باب الحارة.