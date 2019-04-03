تعرف على إيرادات شباك تذاكر الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – منال الجيوشي: تشهد السينمات حاليا عرض مجموعة من الأفلام، هي "البدلة"، "اللعبة الأمريكاني"، "عيش حياتك"، "قرمط بيتمرمط"، "ساعة رضا"، "خط الموت"، "عمر خريستو"، "الضيف"، "122"، "نادي الرجال السري"، "قصة حب". وحققت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر ليلة أمس مبلغ 281 ألف 881 جنيه. وجاءت حصيلة الإيرادات بشباك تذاكر الثلاثاء على النحو التالي:

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