عائشة بن أحمد توجه الشكر للبابا تواضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الشكر للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد تكريمها أمس في العرض الخاص لفيلم "أغسطينيوس ابن دموعها".
وعلقت "عائشة" عبر صفحتها بإنستجرام: "كل الشكر والامتنان للكاتدرائية الكبرى بالقاهرة، وكل الاعتزاز بتكريمي من طرف قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة عرض فيلم القديس أغسطينوس ابن دموعها للمخرج سمير سيف".
فيلم "أغسطنيوس ابن دموعها" بطولة أحمد أمين بن سعد، عائشة بن أحمد، نجلاء عبدالله، ومن تأليف سامح سامي، وإخراج سمير سيف.
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