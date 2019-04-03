ميرهان حسين في كواليس "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا لها من كواليس تصوير مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليا على فضائية "dmc".

ونشرت "ميرهان" الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها برفقة من أبطال المسلسل من بينهم محمد محمود عبدالعزيز، ورامي وحيد والمخرج تامر حمزة.

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تدور أحداث المسلسل حول صراع المال بين عائلتين تختلفان بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

المسلسل من بطولة صلاح عبدالله ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، محمد نجاتي، محمد محمود عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، مهند حسني، كارولين عزمي، غادة طلعت، محمد رياض، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.