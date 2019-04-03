محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:
تحدث الكاتب والناقد عمرو دوارة عن النجوم الذين قدموا أدوار المرأة في السينما المصرية.
وقال: "علي الكسار، بشارة وكيم، إلياس مؤدب، فؤاد المهندس، عادل إمام، سمير غانم، حسن حسني، علاء ولي الدين".
وتابع: "عبَدالمنعم إبراهيم في أضواء المدينة وسكر هانم، قدم أدوارا من أجمل الأدوار التي ظهر فيها رجل وهو يجسد شخصية إمرأة".
كما أكد أن جورج تفوق على الجميع، لإنه قدم المرأة في طبقات مختلفة، مثل المرأة المودرن والمرأة الشعبية".
وأقيم حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مساء الإثنين بشرم الشيخ بحضور عدد كبير من نجوم المسرح من بينهم الفنان محمد صبحي، والمخرج خالد جلال، والفنانة القديرة سميحة أيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاتب عمرو دوارة: جورج سيدهم أعظم من قدم أدوار المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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