الأمير هاري وميغان ماركل على انستقرام... والحجاب حاضر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - أطلق نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري Harry، وزوجته ميغان ماركل Megan Markel، حسابًا خاصًّا بهما على موقع "انستقرام"، حمل اسم "ساسكس رويال"، وهو مستوحًى من لقبيهما الملكي "دوق ودوقة ساسكس".

وكتب الثنائي في أول منشور لهما: "نتطلع من خلال الحساب لمشاركة العمل الذي يحفّزنا، والقضايا التي ندعمها، وبياناتنا المهمّة، كما أنه فرصة لتسليطنا الضوء على القضايا الرئيسية".

وقد أُرفق التعليق بصور عدة لثنائي من أماكن وفعاليات مختلفة، حيث كان اللافت وجود شابات محجبات في الصور.

ويبدو أنّ قصر كنسينغتون لا يمانع الخطوة أبدًا، إذ قام بالترويج لحسابهما الجديد، عبر حسابه الرسمي.

يشار إلى أنّ الحساب الذي وُثّق من قبل انستقرام على الفور، حصد أكثر من 2 مليون متابع في 24 ساعة فقط من انطلاقه.

وفي سياق منفصل، كشفت تقارير إخبارية عن الهدايا غير التقليدية، التي ينتظرها طفل الأمير وميغان ماركل المنتظر.

وبحسب وكالة "رويترز" ، إذا كنت من أفراد العائلة المالكة البريطانية، لن تكون أبدًا أصغر من أن تستمتع بترف الهدايا الثمينة لدى مولدك، والتي سيكون أبرزها دمية صغيرة من الذهب والماس ثمنها 112 ألف دولار، إلى حلة رضيع من غوتشي ثمنها 1320 دولارًا.

ويستعد الأمير هاري، وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل، لاستقبال طفلهما الأول الشهر المقبل، ولا تنقصهما بالتأكيد العلامات التجارية الفاخرة، التي سيشتريان منها مستلزمات المولود من الملابس واللعب.

ومن بين هذه المستلزمات الفاخرة، أسرّة مصممة خصّيصًا، وسترات من صوف الكشمير، والحصان الخشبي الهزاز التقليدي.

وتتنافس مجموعة من العلامات التجارية، على تلبية احتياجات الوالدين من هذه الأشياء الفاخرة باهظة الثمن.

ومن بين الشركات التي تعرض مستلزمات المواليد شركة "سومو" الإسبانية، التي يبلغ ثمن دميتها الصغيرة المصنوعة من الذهب والماس، مئة ألف يورو (أي ما يوازي أكثر من 112 ألف دولار أمريكي).

هذا بالإضافة إلى سرير مطلي بذهب من عيار 18 يبلغ ثمنه 60 ألف يورو (أي ما يوازي 67 ألف دولار).

وتقدم شركات أخرى، حشايا فارهة أو مقاعد أطفال مرتفعة مطلية بالذهب، أو شخشيخات من الفضة.

ولم يكشف هاري وميغان عن الكثير من التفاصيل أثناء فترة الحمل، فقد أبلغت ميغان المهنئين في يناير/كانون الثاني، أنها في الشهر السادس من الحمل، لكنّ الزوجين قالا إنهما لا يعرفان نوع الجنين.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنهما اختارا ألوانًا محايدة لغرفة الوليد في منزلهما الجديد، مقر فروجمور في ويندسور.

دمية الماس وسرير من ذهب.. هدايا غير تقليدية تنتظر مولود الأمير هاري وميغان ماركل