د. زاهي حلو: حفل "موريكس دور" هذا العام مع 6 نجوم عالميين وهيفاء وهبي اعتذرت منّا عبر "تويتر"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - مساء السبت المقبل، ستكون بيروت على موعد مع تظاهرة فنيّة كبرى، حيث سيحتشد نجوم من كافّة الدول العربية، مع ستّة نجوم عالميين، في حفل الموريكس دورMurex d’or الذي سيقام في كازينو لبنان، وستتولّى محطة MTV نقله.



بعض أسماء المكرّمين تسرّبت إلى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، يؤكّد د. زاهي حلو، في مقابلة مع "الخليج 365" أنّ ليس كل التسريبات صحيحة، وأنّه وشقيقه د. فادي حلو عرّابي المهرجان، يفضّلان الاحتفاظ بأسماء النجوم المكرّمين إلى ليلة السبت، واعداً بحفلٍ بمواصفات عالمية.

"موريكس دور" بالأسماء هؤلاء هم النجوم المكرّمون



وعن التسريبات يقول:



بعض الأسماء صحيحة، والبعض الآخر غير صحيح. نحن كمهرجان، نفضّل دائماً أن نحافظ على عنصر المفاجأة، وأن يعرف الجمهور النتائج كاملة ليلة العرض، عندما يشاهد الحفل مباشرة على شاشة التلفزيون، أما ما يتمّ تسريبه فنفضّل عدم التعليق عليه، وهذا أمر يحصل كل سنة.



-ما الجديد في حفل هذا العام؟



هذا العام ستشاهدون حفلاً بمواصفات عالمية، من العرض الافتتاحي، إلى اللوحات الراقصة والديكور المبهر، والتقنيّات التي تستخدم للمرّة الأولى.



-سيحضر هذا العام عدد كبير من النجوم العالميين، هل وجدتم صعوبة في التواصل معهم؟



ليس سهلاً أن تفاوضي نجماً عالمياً لتكريمه، هذا الأمر بحد ذاته يتطلّب الكثير من الجهد، لكن الحمد لله نجحنا في الاتفاق مع ستّة نجوم عالميين، بينهما نجمين تركيين، سيحضران إلى بيروت ليتمّ تكريمهما، ونجمان فرنسيان على جانب كبير من الأهميّة.



-تمّ تأكيد حضور النجمين التركيين جان يامان وديميت أوزديمير، لماذا اخترتما هذين النجمين بالذات، علماً أنّ مسلسلهما "الطائر المبكر" لم يعرض بعد في العالم العربي؟



في كل سنة، نكرّم نجوماً أتراكاً، نسبةً إلى النجاح الذي يحقّقونه، وقد تبيّن لنا أنّ هذين النجمين يحقّقان اليوم نجاحاً كبيراً في تركيا، والجمهور العربي أيضاً يتابع مسلسلهما عبر الإنترنت، فوقع الاختيار عليهما، وعندما أعلنّا عن حضورهما، كان لافتاً حجم الترحيب الذي لمسناه من قبل الجمهور العربي لهما.



-ما سبب الحفاوة التي يحظى بها نجوم تركيا برأيك؟ ولماذا باتوا يخطفون الأضواء من أهم النجوم في العالم العربي؟



بالنهاية هم بنوا قاعدة جماهيريّة كبيرة، والجمهور العربي توّاق ليشاهدهم وجهاً لوجه لأنّ حضورهم في العالم العربي ليس متاحاً كما سائر نجومنا، ما يعطيهم هذه الهالة.

سونغول أوزان في بيروت لإستلام جائزة الموريكس دور 2018 ...



-هل لمستم تخوّفاً من النجوم الأجانب لزيارة لبنان كما في السنوات الماضية؟



بالعكس لمسنا ترحيباً كبيراً، فالوضع في لبنان مستقر، ولا أفهم أصلاً لماذا كان البعض يتخوّف في السنوات الماضية.



-هل سيكون في الحفل نجوم من المملكة العربيّة السعوديّة؟



عندما رفعت المملكة الحظر عن سفر السعوديين إلى بيروت، كنّا قد انتهينا من إعداد البرنامج، لكن السنة المقبلة، سيكون لدينا نجوم من السعوية بالتأكيد.



-ما حقيقة ما يقال عن أنّ الجائزة لن تعطى إلا لمن حضر؟



هذا الكلام غير دقيق، هذا العام سنسلّم أكثر من جائزة لنجوم لن يتمكّنوا من الحضور بسبب وجودهم خارج لبنان وتعذّر حضورهم.



-الفنانة هيفاء وهبي أعلنت اعتذارها عن الجائزة عبر حسابها الخاص على "تويتر"، ما أثار بلبلة، لماذا اعتذرت بهذه الطريقة؟



بصراحة لا أعرف، نحن لم نتواصل معها بشكل مباشر، كانت مسافرة وتواصل معها بعض الأشخاص لتسليمها جائزة خاصة ورفضت الحضور، ثم قرأنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتذارها الذي لم تبلغنا به شخصياً، رغم أنّها تكرّمت معنا ست مرّات، وأوّل تكريم في حياتها كانت من خلال الموركس دور.



-كم عدد الجوائز التي ستوزّع مساء السبت؟ وما مدّة الحفلة؟



هذا العام سنوزّع 38 جائزة، وستنتهي الحفلة كما في الأعوام السابقة عند منتصف الليل.