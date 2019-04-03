كيم كارداشيان تتخلى نهائيًّا عن فكرة الترشح لرئاسة أمريكا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - أكدت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان Kim Kardashian، تخليها بصورة نهائية عن فكرة خوضها الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وكانت كيم كارداشيان، قد قالت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إنها لا تسعى للترشح لرئاسة أمريكا، إلا أنها في الوقت نفسه أكدت أنها لا تستبعد الفكرة تمامًا.

وقالت كارداشيان وقتها خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تعقيبًا على خوض سباق الترشح للرئاسة الأمريكية: "لا تستصعب شيئًا أبدًا".

دعوى قضائية ضد كيم كردشيان بـ 100 مليون دولار



وأثار تصريح كيم كارداشيان السابق، جدلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدى غالبيتهم رفضًا لفكرة ترشحها لرئاسة أمريكا

ونالت كارداشيان إشادة واسعة، العام الماضي، بسبب جهودها في إقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعفو على أليس ماري جونسون، التي كان قد حُكم عليها بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتها في عام 1996 بجريمة مخدرات، وتم إطلاق سراحها بعد قضائها 22 عامًا خلف القضبان.

وفي مقابلة جديدة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، سُئلت كيم كارداشيان، عمّا إذا كانت التجربة قد ألهمتها للنظر في الترشح للرئاسة، ولكنها سارعت إلى النفي، وذلك بحجة أنّ الرئاسة مهمة مرهقة للغاية.

وقالت: "لا، لا أعتقد ذلك، فربما تكون هذه المهمة هي الأكثر إرهاقًا في العالم، ولا أعتقد أنّ هذا يلائمني".

يشار إلى أنّ مطرب الراب الأمريكي، كانيي ويست Kanye West، زوج كيم كارداشيان، من الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump.

فيديو: هذا هو جنس مولود كيم كارداشيان الرابع