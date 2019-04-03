وفاة بطلة فيلم "جيمس بوند"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - توفيت الممثلة البريطانية الشهيرة وعارضة الازياء تانيا ماليت Tania Mallet والمعروفة ببطلة فيلم "جميس بوند James Bond" الكلاسيكي الشهير غولدفينجر Goldfinger عن عمر يناهز 77 عاماً، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.



وأكد خبر وفاة فتاة جيمس بوند فريق عمل الفيلم الذي أصدر بياناً عبر تويتر قال فيه: "نحن آسفون جداً لسماع أن تانيا ماليت التي لعبت دور (تيلي ماسترسون) في غولدفينجر قد وافتها المنية، مشاعرنا مع عائلتها وأصدقائها في هذا الوقت الحزين".



ونشرت مواقع المعجبين، بما في ذلك Bondstars.com : "لسوء الحظ، يجب أن نشارك الأخبار المحزنة للغاية بأن صديقتنا العزيزة تانيا ماليت قد توفيت، لقد كانت سيدة أنيقة وجميلة للغاية من الداخل والخارج".



وكانت تانيا ماليت قد حققت نجاحاً هائلاً بعد الفيلم الشهير "جميس بوند"، ودفعت لصفوف النجومية الأولى، ولكنها قررت الخروج من دائرة الضوء ولم تشترك في فيلم آخر، وكانت قد كرهت افتقارها للحرية، واعترفت بأن المال مخيف.



بدأت ماليت حياتها المهنية كعارضة أزياء في سن المراهقة واستمرت لتصبح واحدة من أشهر الوجوه في الخمسينيات والستينيات، وخلال مسيرتها في عروض الأزياء، تم إرسال صورة لها إلى منتج أفلام "جيمس بوند" كوبي بروكولي، الذي أحضرها لاختبار الشاشة لدور تاتيانا رومانوفا في فيلم "من روسيا مع الحب" عام 1957، ولكنها غابت عن الدور الذي أخذته الجميلة الإيطالية دانييلا بيانكي، ومع ذلك، حصلت على فرصة أخرى لـ "بوند" بعد عدة سنوات عندما أخذت دور تيلي ماسترسون في Goldfinger.





وأنفقت تانيا كل الأموال التي كسبتها من حياتها المهنية على عائلتها، وكانت مكرسة لمساعدة والدتها وحتى دفع ثمن تعليم أشقائها.

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