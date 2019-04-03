دمية الماس وسرير من ذهب.. هدايا غير تقليدية تنتظر مولود الأمير هاري وميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - كشفت تقارير إخبارية عن الهدايا غير التقليدية، التي ينتظرها طفل الأمير هاري Harry وميغان ماركل Meghan Markle المنتظر.



وبحسب وكالة "رويترز" ، إذا كنت من أفراد العائلة المالكة البريطانية لن تكون أبداً أصغر من أن تستمتع بترف الهدايا الثمينة لدى مولدك، والتي سيكون أبرزها دمية صغيرة من الذهب والألماس ثمنها 112 ألف دولار إلى حلة رضيع من غوتشي ثمنها 1320 دولاراً.



ويستعد الأمير هاري، وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل، لاستقبال طفلهما الأول، الشهر المقبل ولا تنقصهما بالتأكيد العلامات التجارية الفاخرة، التي سيشتريان منها مستلزمات المولود من الملابس واللعب.

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ومن بين هذه المستلزمات الفاخرة، أسرّة مصممة خصيصاً وسترات من صوف الكشمير، والحصان الخشبي الهزاز التقليدي.



وتتنافس مجموعة من العلامات التجارية على تلبية احتياجات الوالدين من هذه الأشياء الفاخرة باهظة الثمن.



ومن بين الشركات التي تعرض مستلزمات المواليد شركة "سومو" الإسبانية، التي يبلغ ثمن دميتها الصغيرة المصنوعة من الذهب والألماس مئة ألف يورو (أي ما يوازي أكثر من 112 ألف دولار أمريكي).

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هذا بالإضافة إلى سرير مطلي بذهب من عيار 18 يبلغ ثمنه 60 ألف يورو (أي ما يوازي 67 ألف دولار).



وتقدم شركات أخرى حشايا فارهة أو مقاعد أطفال مرتفعة مطلية بالذهب أو شخشيخات من الفضة.



ولم يكشف هاري وميغان عن الكثير من التفاصيل أثناء فترة الحمل، فقد أبلغت ميغان المهنئين في يناير/كانون الثاني أنها في الشهر السادس من الحمل، لكن الزوجين قالا إنهما لا يعرفان نوع الجنين.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية إنهما اختارا ألواناً محايدة لغرفة الوليد في منزلهما الجديد مقر فروجمور في ويندسور.



ومثل بقية أطفال الأسرة المالكة — أولاد الأمير وليام جورج وتشارلوت ولويس- سيكون الوليد الجديد مؤثراً.

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