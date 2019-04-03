بريتي زينتا أمًّا لـ34 طفلًا...وهذه التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - كشفت إحدى صديقات نجمة بوليوود بريتي زينتا Preity Zinta مؤخرًا، أنّ الأخيرة أقدمت على تبنّي 34 فتاة هندية من دار أيتام، وتقول إنها تريد أن تمنحهنّ التعليم وفرصًا أكبر في الحياة.



وهذا ليس غريبًا عن زينتا، كونها من النجمات اللاتي يقمن بأعمال إنسانية واجتماعية كثيرة، حيث تعرق قلة من الناس هذه الصفات الحميدة فيها.

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كما أنّ زينتا تشارك في العديد من الحملات الإنسانية لمساعدة النساء والأطفال، ومن الجدير بالذكر أنها قامت بزيارة المملكة المتحدة، للحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة شرق لندن.



وهي أيضًا سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة - تعمل على مكافحة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز من الأم إلى الطفل - وتعمل مع شركة Loomba Trust لمساعدة الأرامل والأطفال.

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وتقول زينتا: " في الكثير من الأماكن في الهند، تعامَل النساء كمواطنات من الدرجة الثانية"، لذا فقد كانت مصدر إلهام لإعطاء الفتيات 34 فرصة أفضل في الحياة.



وفي سياق مختلف، أوقفت زينتا في الوقت الحالي نشاطاتها السينمائية، معربةً أنّ بحثها الدؤوب عن سيناريو قوي يكفل لها الرجوع إلى أحضان الشاشة العملاقة، بالقوة ذاتها التي عوّدتها لجماهيرها.