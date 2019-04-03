الجزائرية منال حدلي تغني لـ فيروز وتصرح: لا أحد ينافسني في بلدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - بعد أن حصدت أغنيتها "تحمّلت معاك" للفنانة الجزائرية منال حدلي، نسبة مشاهدات عالية عبر موقع "يوتيوب"، التقتها "الخليج 365. نت" خلال زيارتها الأخيرة بيروت. منال أكدت أنّ "الكليب أتى مكمّلًا لموضوع الأغنية وبكت تأثرًا بكلماتها". كما كشفت أنها تنافس نفسها في الجزائر، ولا تعتبر أنها وصلت إل مرحلة متقدمة في الفن، واستبعدت منال وجود من يحاربها.

منال غنّت في فيديو خاص لـ"الخليج 365. نت" للسيدة فيروز، كما غنّت مقطعًا من أغنيتها "تحمّلت معاك" من دون موسيقى، وتحدثت عن كثير من الأمور في هذا اللقاء السريع معها:



*ما الذي فعلته منال بأغنية "تحملت معاك"؟

-الموضوع لامس الأكثرية، إضافة إلى أنّ العمل كله كان متقنًا لناحية اللحن والكلام، والتوزيع والكليب، وأغلب النساء عايشن مثل هذه الحكاية، وأيّ عمل يكون من القلب ينجح.

لا أحد ينافسني في بلدي

*الاتجاه نجو النوع الكلاسيكي ينجح أكثر برأيِك؟

-في الجزائر لم نعتد أن نقدّم اللون الكلاسيكي، أو ثقافة الكليبات الدرامية. فكليب "تحملت معاك" نجح والشعب الجزائري أحبه كثيرًا.

*أنتِ بكيتِ في كواليس الكليب هل تم حذف مشاهد البكاء؟

-تم أخذ المشهد في كواليس الكليب، والبكاء كان تأثرًا بكلام الأغنية.

*من ينافس منال في الجزائر؟

-أنافس روحي ومن يحاربني لا أهتم له.

أستمع إلى أحلام وحسين الجسمي



*هل من أحد حارب منال؟

-لا أبدًا.

*مَن الأولى في الجزائر؟

-إذا اعتبرت نفسي أنني الأولى فهذا خطأ، ويجب أن نقدم ونعطي الأفضل دائمًا.

*إلى مَن تستمع منال من الفنانين الخليجيين؟

-أحلام وحسين الجسمي.



*ما الكلمة التي تقولينها لجمورك عبر "الخليج 365. نت"؟

-أتمنى النجاح لموقع "الخليج 365. نت"، وأعدكم بمزيد من الأعمال، وإن شاء الله أعمالي تكون حصرية فقط عبر موقعكم.

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